Під Харковом загубилася 10-річна переселенка з Куп'янська

Упродовж менше ніж за пів години поліцейські Чугуївського району знайшли десятирічну дівчинку, яка загубилася.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 14 травня близько 22:00 години мати 10-річної дівчинки звернулася до Чугуївського районного управління поліції. Заявниця повідомила, що вони є переселенцями з Куп'янська та її донька пішла гуляти і не повернулась додому. Жінка самостійно намагалась знайти її, але безрезультатно.
Після отримання детального опису дівчинки, поліцейські здійснили пошукові заходи.
Під час розшукових дій поліцейські відділу реагування патрульної поліції Чугуївського району знайшли дитину на одній з вулиць Чугуєва. Дівчинка пояснила, що вона погано знає цю місцевість та загубилася.
Правоохоронці доставили її до тимчасового місця проживання і передали матері. Разом з жінкою та дитиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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