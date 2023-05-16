У пожежі на Харківщині загинули дві людини

Правоохоронці з'ясовують причини пожежі, у якій загинули люди
Як це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, орієнтовно о 02:57 годині сталася пожежа в приватному будинку на вулиці Могильченко, 100 в селі Катеринівка Лозівського району. Площа займання становила 120 м².
Під час гасіння були знайдені тіла чоловіка та жінки, обоє 1957 року народження.
О 03:50 пожежу локалізували, а о 06:20 повністю ліквідували. На місці події працювали 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки, які належать до ДСНС.
Причину пожежі наразі встановлюють.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.
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