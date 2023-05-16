    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 травня
16.05.2023  10:21   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 542 особи. Одужало 312 522 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1640 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 12  – мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, три – в Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 травня.


 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 травня 12.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 травня 11.05 Медицина COVID-19 у Харкові: дані про нові випадки на 11 травня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 