Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 542 особи. Одужало 312 522 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1640 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 12 – мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, три – в Ізюмському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 травня.
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