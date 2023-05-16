16.05.2023 10:21 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 542 особи. Одужало 312 522 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1640 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 12 – мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, три – в Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 травня.







