Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 травня

У період з 12 по 14 травня офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 88 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 521 особи. Одужало 312 448 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 1693 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 68 осіб (із них 59 - мешканці міста Харкова). Сім позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, шість – у Красноградському, чотири – у Чугуївському та три – у Ізювському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 травня.
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