15.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів дах приватного домоволодіння

Рятувальники отримали інформацію про спалах у селищі міського типу Високий.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

14 травня 17:07 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу.

До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 49-ї (м. Мерефа) Державної пожежно-рятувальної частини, 1 відділення Зведеного загону ГУ ДСНС України у Луганській області та відділення 67-го (м. Південне) Державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент їх прибуття горів дах приватного домоволодіння на площі 100 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі три пожежних ствола.

О 17:40 вогонь вдалося локалізувати, а вжк о 19:35 повністю ліквідувати.

Постраждалі відсутні.

За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.



