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15.05.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів дах приватного домоволодіння

Рятувальники отримали інформацію про спалах у селищі міського типу Високий.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
14 травня   17:07 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу.
 
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 49-ї (м. Мерефа) Державної пожежно-рятувальної частини, 1 відділення Зведеного загону ГУ ДСНС України у Луганській області та відділення 67-го (м. Південне) Державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
На момент їх прибуття горів дах приватного домоволодіння на площі 100 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі три пожежних ствола.
 
О 17:40 вогонь вдалося локалізувати, а вжк о 19:35 повністю ліквідувати. 
 
Постраждалі відсутні.
 
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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