Харківщина на ранок 15 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 травня.
Загалом протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.
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