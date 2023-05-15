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15.05.2023  08:59   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 15 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 травня.

Загалом протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

  • 18 – на ліквідацію пожеж;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 7 – інші виїзди.

 Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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