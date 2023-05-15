На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

15.05.2023 09:32 Рита Парфенова

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.



14 квітня о 00:00 військові зс росії завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Володимир Тимошко розповів, що 14 травня обстрілам з боку армії країни-агресора піддавалисяХарків, селище Золочів Богодухівського району, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Є поранені.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти зафіксували за добу 9 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.