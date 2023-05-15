15.05.2023 10:00 Рита Парфенова

Двох інформаторів рф, які шукали інформацію про контрнаступ ЗСУ, затримала на Харківщині СБУ

Під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області, Служба безпеки України успішно затримала ще двох спільників агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисниками виявились иещканці Вовчанська – знайомі між собою чоловік та жінка, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.



Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.



Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в рф і перебуває «на зв’язку» з російською спецслужбою.



Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.



Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.



У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.



Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.



