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12.05.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

Шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ на Харківщині: чоловік отримав вирок

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.

зрадник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, зловмисник «зливав» ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню «Град».
 
Отримані координати загарбники використовували для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів.
 
Співробітники СБУ затримали зловмисника в ході контррозвідувальних заходів у Харкові наприкінці березня минулого року. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років ув’язнення.
 
За даними слідства, злочинцем є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення ініціативно вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал».
 
Під час дистанційного «спілкування» він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.
 
Для збору розвідданих зрадник «в темну» використовував своїх знайомих. Крім того, він залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів.
 
Всю отриману інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер Телеграм у вигляді відміток на Гугл-карті.
 
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 
 
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку, яка очолювала "управління праці і соціальної політики" окупантів в Ізюмі.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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