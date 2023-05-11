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11.05.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

СБУ викрила колаборантку, яка очолювала "управління праці і соціальної політики" окупантів в Ізюмі

Служба безпеки викрила та затримала, під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Харківщині, ще одну поплічницю ворога, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, колаборанткою виявилася 58-річна мешканка міста Ізюм. Від початку липня до вересня 2022 року вона очолювала "управління праці і соціальної політики" в окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.
 
На цій посаді жінка фактично сприяла становленню і зміцненню російської влади на тимчасово окупованій території Ізюмщини.
 
Вона зокрема займалася організацією роботи так званого «Центру соціального захисту населення», через який видавалася гуманітарна допомога від держави-агресора та в додаток до неї - ворожа пропагандистська газета "Харьков Z", у матеріалах якої заперечувалася збройна агресія рф проти України та пропагувалася легітимність окупаційної влади.
 
Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їх роботу.
 
Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця залишилася у місті, але намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби встановили її місцезнаходження та затримали.
 
На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що справу російського військового, який вбив мешканку міста Ізюм, передано до суду.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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