11.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

СБУ викрила колаборантку, яка очолювала "управління праці і соціальної політики" окупантів в Ізюмі

Служба безпеки викрила та затримала, під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Харківщині, ще одну поплічницю ворога, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, колаборанткою виявилася 58-річна мешканка міста Ізюм. Від початку липня до вересня 2022 року вона очолювала "управління праці і соціальної політики" в окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.

На цій посаді жінка фактично сприяла становленню і зміцненню російської влади на тимчасово окупованій території Ізюмщини.

Вона зокрема займалася організацією роботи так званого «Центру соціального захисту населення», через який видавалася гуманітарна допомога від держави-агресора та в додаток до неї - ворожа пропагандистська газета "Харьков Z", у матеріалах якої заперечувалася збройна агресія рф проти України та пропагувалася легітимність окупаційної влади.

Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їх роботу.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця залишилася у місті, але намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби встановили її місцезнаходження та затримали.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.



