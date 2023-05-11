11.05.2023 16:46 Дмитро Колонєй

У Харкові створять Програму комплексного відновлення території міста

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконкому міської ради Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Харкові розроблять Програму комплексного відновлення території міської територіальної громади.

Мета програми – забезпечити формування та реалізацію заходів комплексного відновлення території, яка постраждала внаслідок збройної агресії рф, на виконання Закону України «Про реrулювання містобудівної діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них».

Для забезпечення представлення зацікавлених осіб та громадськості під час розроблення Програми було вирішено затвердити Положення про тимчасовий консультативно-дорадчий орган - робочу групу.

Проєкт програми розроблять на підставі інформації, пропозицій та заходів, наданих департаментами, управліннями, відділами і службами міської ради, з урахуванням отриманих даних та пропозицій громадськості. До розробки програми планують залучити фахівців підприємств, установ та орrанізацій, у тому числі закладів вищої освіти.

Під час роботи над проєктом програми буде проведене громадське обговорення.



