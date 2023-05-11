11.05.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

У Київському районі комунальники перекладають внутрішньобудинкові системи сучасними матеріалами

Бригади Київського району Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» у рамках заходів щодо підготовки внутрішньобудинкових комунікацій до експлуатації в опалювальний період проводять технічні огляди та ремонти у всіх будинках комунальної форми власності, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, ведеться перекладка 70 метрів мереж холодного водопостачання у будинку на вулиці Ломоносівській.

Як повідомив сьогодні, 11 травня, начальник дільниці Віктор Маслов, з початку року у ході проведення поточних ремонтів застосовуються нові, якісніші матеріали.

«Поліпропіленовими трубами ремонтуємо та перекладаємо внутрішньобудинкові мережі з початку року. Це сучасний та високоякісний матеріал, з терміном експлуатації понад 50 років. Встановлюємо запірну арматуру такої ж якості. Окрім переваг у довговічності, відзначили зменшення витрат на експлуатацію та технічне обслуговування поліпропіленових систем. Зокрема, вже у трьох будинках нашого району відновили комунікації у такий спосіб», - зазначив Віктор Маслов.

За його словами, масштабні роботи із заміни внутрішньобудинкових систем та запірної арматури виконані у 10 будинках. Переклали понад 500 метрів мереж холодного водопостачання та стільки ж каналізаційних, оновили 300 одиниць запірної арматури. Також закінчили понад 460 технічних ремонтів різної складності.

«У рамках підготовки наших об'єктів до експлуатації у опалювальний період планово оглядаємо довірені будинки, перевіряємо всю внутрішньобудинкову систему, змінюємо пошкоджені комунікації, ставимо запірну арматуру. Як і раніше, на першому місці підключення послуг харків'янам, що повертаються. Традиційно, аварійні заявки виконуємо того ж дня. Не дивлячись на складності воєнного часу, всі намічені ремонти у будинках нашого району будуть виконані у зазначені терміни, а аварійні – оперативно», – наголосив начальник дільниці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники у житловому районі усунули складну аварію.



