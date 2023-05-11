11.05.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у житловому районі усунули складну аварію

У середу бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули шість аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували 11 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Холодногірському районі ремонтники провели комплекс відновлювальних робіт на водоводі діаметром 800 мм поблизу авторинку «Лоск».

«Цей трубопровід забезпечує водопостачання мешканців селищ Подвірки, Солоницівка та мікрорайону «Мобіль» (селище Пісочин). Враховуючи складність пошкодження та розташування значного обсягу ґрунтових вод на цій ділянці, ремонт проводили з тимчасовим відключенням подачі води. Заздалегідь попередили мешканців про майбутні роботи та здійснювали підвезення води автоцистернами підприємства.

Незважаючи на певні труднощі під час проведення відновлювальних заходів, досвідчені майстри впоралися із завданням у встановлені терміни та відновили водопостачання», - поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.

Сьогодні ремонтники розпочали ліквідацію 14 аварійних ситуацій на трубопроводах міста.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



