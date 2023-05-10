10.05.2023 11:48 Рита Парфенова

У Харкові прокладають сучасні магістралі газопроводу (фото)

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили більше 25 метрів газопроводу в Основ’янському районі міста.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківміськгаз».

Під час комплексно-приладового обстеження в Основ’янському районі газовики виявили витік газу на підземному газопроводі середнього тиску.

Для забезпечення споживачів стабільним газопостачанням, фахівці АТ «Харківміськгаз» провели ретельне обстеження та комплексні ремонтно-відновлювальні роботи.

Так було проведено заміну близько 25 метрів зношеного та корозійного сталевого газогону діаметром 500 мм на новий поліетиленовий, який слугуватиме надійно та безаварійно для забезпечення комфорту харків’ян.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулого місяця фахівці підключили газопостачання до 200 будинків деокупованих громад Харківської області.

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