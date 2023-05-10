10.05.2023 12:15 Рита Парфенова
Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 травня
Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 10 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
По м. Харкову – 0,12 – 0,14 мкЗв/год:
-
м. Харків (Помірки) – 0,14 мкЗв/год,
-
вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год.
По Харківській області – 0,10 – 0,14 мкЗв/год:
-
м. Балаклія – 0,13 мкЗв/год;
-
м. Вовчанськ – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Дергачі – 0,10 мкЗв/год;
-
м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
-
м. Красноград – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Куп`янськ – 0,10 мкЗв/год;
-
м. Лозова – 0,14 мкЗв/год;
-
м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Чугуїв – 0,14 мкЗв/год;
-
смт Великий Бурлук – 0,14 мкЗв/год.
-
смт Золочів – 0,10 мкЗв/год;
-
смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
-
смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;
-
с. Покотилівка – 0,11 мкЗв/год.
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 травня.
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