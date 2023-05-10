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10.05.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Енергетики розповіли про пошкодження мереж через ворожі обстріли

Країна-агресор продовжує обстріли прикордонних та прифронтових районів.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що окупанти продовжують обстріли прикордонних та прифронтових районів Донецької, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, завдаючи пошкоджень розподільчим мережам.
 
Водночас, ремонтні бригади обленерго повертають живлення споживачів там, де дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Донеччнині енергетики відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, на Запоріжжі – понад 3,8 тис. споживачів.
 
На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Так, на одній із підстанцій у східному регіоні наші ремонтники відновили частину обладнання, яке було пошкоджене неодноразовими російськими обстрілами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прокладають сучасні магістралі газопроводу.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  агрессия россии, харків
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