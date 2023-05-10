10.05.2023 12:59 Рита Парфенова

Із небезпечних районів Харківщини евакуювали 10 дітей (фото)

Поліцейські Куп’янщини евакуювали дітей і доставили гуманітарну допомогу мешканцям прикордонних населених пунктів

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 травня працівники підрозділу поліції разом з представниками Куп’янської міської військової адміністрації та Товариства Червоного хреста провели евакуацію 10 дітей та 8 дорослих із сіл Рідкодуб, Путникове, Плескачівка Дворічанської селищної громади Купʼянського району. Громадян доставили до Харкова.





Також правоохоронці доставили гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів Подоли, Кучерівка, Синьківка, Петропавлівка, Кулагівка Петропавлівської ТГ. Працівники поліції роздали людям похилого віку понад 40 наборів харчування.

Раніше РЕДПОСТ писав, що евакуаційні заходи на Харківщині триватимуть поки працівники поліції не вивезуть всіх дітей до безпечних місць.



