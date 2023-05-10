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10.05.2023  12:59   Рита Парфенова

Із небезпечних районів Харківщини евакуювали 10 дітей (фото)

Поліцейські Куп’янщини евакуювали дітей і доставили гуманітарну допомогу мешканцям прикордонних населених пунктів

Поліцейські Куп’янщини евакуювали дітей

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 травня працівники підрозділу поліції разом з представниками Куп’янської міської військової адміністрації та Товариства Червоного хреста провели евакуацію 10 дітей та 8 дорослих із сіл Рідкодуб, Путникове, Плескачівка Дворічанської селищної громади Купʼянського району. Громадян доставили до Харкова.

Поліцейські Куп’янщини евакуювали дітей

Також правоохоронці доставили гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів Подоли, Кучерівка, Синьківка, Петропавлівка, Кулагівка Петропавлівської ТГ. Працівники поліції роздали людям похилого віку понад 40 наборів харчування.

Раніше РЕДПОСТ писав, що евакуаційні заходи на Харківщині триватимуть поки працівники поліції не вивезуть всіх дітей до безпечних місць.

Поліцейські Куп’янщини евакуювали дітей


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  евакуація, харків
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