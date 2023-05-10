10.05.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі жінка погодилася співпрацювати з окупантами

Після незаконного вторгнення зс рф на територію Харківщини мешканка Куп’янська добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

53-річна жінка обійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности управления труда и социальной политики ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Переважно колаборантка займалась складанням посадових інструкцій співробітників сектору та наданням пропозицій на утримання закладів соціальної сфери.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-2 КК України).

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.



