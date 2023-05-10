Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 9 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 301 вибуховий предмет.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
9 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 12 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 3700 кв.м. допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 17,8 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 301 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалися 36 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 181 сапера та 74 одиниць техніки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.
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