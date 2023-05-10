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10.05.2023  13:44   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 9 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 301 вибуховий предмет.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

9 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 12 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 3700 кв.м. допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 17,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 301 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалися 36 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 181 сапера та 74 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2425,6 га території, 260,6 км автомобільних доріг, 1541,4 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 191 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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