Ворожа ракета вдарила по Куп'янську: є поранені

Увечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені.
За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік.
Одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби.
Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 20 населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем окупантів протягом доби 9 травня.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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