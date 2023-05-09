09.05.2023 21:01 Рита Парфенова

Ворожа ракета вдарила по Куп'янську: є поранені

Увечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені.



За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік.



Одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 20 населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем окупантів протягом доби 9 травня.



