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09.05.2023  21:01   Рита Парфенова

Ворожа ракета вдарила по Куп'янську: є поранені

Увечері 9 травня ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську.

ракета с300

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені.

За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік.

Одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 20 населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем окупантів протягом доби 9 травня.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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