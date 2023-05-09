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09.05.2023  21:18   Рита Парфенова

ДТП: під Харковом загинули водій та два пасажири

Поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди в Чугуївському районі Харківської області

У Харківській області внаслідок ДТП на автодорозі Чугуїв-Мілове загинуло троє людей
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 травня близько 2:45 до поліції через спецлінію "102" надійшла інформація про аварію неподалік селища Коробочкине.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя, після чого некероване авто злетіло у кювет, перекинулось та зіштовхнулося з двома деревами.
 
У Харківській області внаслідок ДТП на автодорозі Чугуїв-Мілове загинуло троє людей
 
В результаті аварії загинув 41-річний водій та пасажири легковика - 36-річна жінка і 56-річний чоловік.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на Москальовці зіткнулися легковик та мотоцикл.

У Харківській області внаслідок ДТП на автодорозі Чугуїв-Мілове загинуло троє людей
 
У Харківській області внаслідок ДТП на автодорозі Чугуїв-Мілове загинуло троє людей

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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