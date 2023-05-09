09.05.2023 21:38 Рита Парфенова

Смертельна ДТП під Харковом: уламки автівки розлетілися по дорозі (фото)

У результаті аварії на автомобільній дорозі Київ - Харків - Довжанський загинув водій

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, аварія трапилась 9 травня близько 18:30 на автомобільній дорозі «Київ–Харків–Довжанський».

33-річний водій автомобіля «Ваз-21099» не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив виїзд на узбіччя. В результаті автомобіль відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом «ГАЗ» під керуванням 62-річного водія.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Водій «ВАЗу» отримав не сумісні з життям травми. Водія і чотирьох пасажирів з іншого автомобіля доставили до лікарні.

Усі обставини аварії встановлюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 травня близько 2:45 неподалік селища Коробочкине в ДТП загинув 41-річний водій та пасажири легковика - 36-річна жінка і 56-річний чоловік.



