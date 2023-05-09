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09.05.2023  18:45   Рита Парфенова

Окупанти намагалися захопити два населених пункти Харківщини

Більше 20 населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем окупантів протягом доби 9 травня.

Бойова робота Panzerhaubitze 2000 по позиціях ворога. 43 ОАБр.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та  Хатнє.
  • на Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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