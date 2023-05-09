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09.05.2023  08:20   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв два десятки селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 9 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує підтримувати військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Протягом доби 8 травня ворог обстріляв з мінометів та артилерії 9 населених пунктів Харківщини: Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка.
  • На Куп'янському напрямку противник ніяких наступальних операцій не проводив. Окупанти завдали авіаудари по околицях населених пунктів Западне та Масютівка. Противник обстріляв з артилерії та мінометів 10 населених пунктів Харківщини:  Кам'янку, Тополі, Петро-Іванівку, Фиголівку, Новомлинську, Западне, Лиман Перший, Вільшану, Бугаївку (Харківська область.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечорі 8 травня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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