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09.05.2023  09:00   Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 9 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену ворожими обстрілами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 08 по 09 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
  •  1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  •  4 – для надання допомоги населенню;
  •  3 – інші виїзди.
 О 22:25 рятувальники 62-го Державного пожежно-рятувального посту виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий ракетний обстріл.  Одна з ракет поцілила по залізничній станції Зарічанка, що неподалік селища Солоницівка Харківського району. Вона потрапила в землю. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння складала 300 кв.м. Вони ліквідували дану пожежу о 23:42. Жертв та постраждалих немає.
 
Близько 22:08 рятувальники 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження території с. Новий Коротич Харківського району, яке піддалось масованому ракетному обстрілу. Перевіркою виявлені влучання ракет в землю. Жертв та постраждалих не зафіксовано, як і значних руйнацій.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо,раноіше РЕДПОСТ писав про стан бойвих дій на Харківщині на ранок 9 травня 2023 року.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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