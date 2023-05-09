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09.05.2023  09:27   Дмитро Колонєй

Від обстріла Харківшини постраждали житлові будинки та інфраструктура: ХОВА

Ворог завдав масованого ракетного удару по Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 8 травня 2023 року ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області.
 
  • «Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
  • Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці. 
  • У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.
 
Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. 
 
  • У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.
  • У с. Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.
 
На щастя, за добу обійшлося без  постраждалих. 
 
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.
 

Источник:   Телаграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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