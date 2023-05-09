09.05.2023 09:27 Дмитро Колонєй

Від обстріла Харківшини постраждали житлові будинки та інфраструктура: ХОВА

Ворог завдав масованого ракетного удару по Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, ввечері 8 травня 2023 року ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області.

«Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці.

У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У с. Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.

На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.



