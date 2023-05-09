09.05.2023 10:01 Дмитро Колонєй

Хто організував удари безпілотників по Кремлю: три версії ГУР

Версію воєнної розвідки України розкрив її представник Андрій Юсов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Юсова, така серйозна інформаційно-пропагандистська акція, чим і є удар БПЛА по Кремлю, потребувала б відповідного планування та ресурсів. Україна ж скеровує свої сили й можливості в інше русло:

«Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника», — підкреслив представник ГУР МО України.

Версії ГУР стосовно атаки БПЛА

Активізація місцевих сили спротиву

Розборки між так званими вежами Кремля

Атака могла бути зрежисованою у Кремлі як провокація для чергової хвилі мобілізації всередині Росії. «Точно цю подію не можна трактувати як замах на путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і дуже оперативно», — підкреслив представник ГУР МО України. Про що свідчить атка безпилотників Ефект від дронів над Кремлем делегітимізує режим Путіна — показує, що він не контролює ситуацію.



