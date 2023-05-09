    
Главная Новини Харкова Армія Хто організував удари безпілотників по Кремлю: три версії ГУР
09.05.2023  10:01   Дмитро Колонєй

Хто організував удари безпілотників по Кремлю: три версії ГУР

Версію воєнної розвідки України розкрив її представник Андрій Юсов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Юсова, така серйозна інформаційно-пропагандистська акція, чим і є удар БПЛА по Кремлю, потребувала б відповідного планування та ресурсів. Україна ж скеровує свої сили й можливості в інше русло:
 
«Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника», — підкреслив представник ГУР МО України.
 

Версії ГУР стосовно атаки БПЛА

 
  • Активізація місцевих сили спротиву
  • Розборки між так званими вежами Кремля
  • Атака могла бути зрежисованою у Кремлі як провокація для чергової хвилі мобілізації всередині Росії.
 
«Точно цю подію не можна трактувати як замах на путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і дуже оперативно», — підкреслив представник ГУР МО України.
 

Про що свідчить атка безпилотників

 
Ефект від дронів над Кремлем делегітимізує режим Путіна — показує, що він не контролює ситуацію.
 
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, атака безпилотників по кремлю
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Надзвичайні події Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу Харківської області 09.05 Надзвичайні події Від обстріла Харківшини постраждали житлові будинки та інфраструктура: ХОВА 09.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 9 травня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 