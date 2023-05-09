09.05.2023 10:15 Василь Голосний

Харківські волонтери висадили півтора десятка дерев у парку «Зелений гай» (фото)

Нещодавно Харків отримав від мереф’янського розсадника 15 саджанців. Відтепер подаровані туї та ялівці прикрашатимуть центральну частину парку «Зелений гай».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Перевозити та висаджувати дерева допомогли харківські волонтери, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТПеревозити та висаджувати дерева допомогли харківські волонтери, повідомляє РЕДПОСТ

"Надійшла пропозиція від Діани Анатоліївни, директора парку «Зелений гай» висадити ці дерева. Я розкидав по всіх чатах повідомлення і ось «добробатівці», волонтери «Відбудуємо Харків», «ротаріанці» зібралися та трьома організаціями допомагаємо. Це відпочинок, це моральне задоволення" - розповідає Євген Сбітнєв, волонтер ГО "Харківська армія відбудови".

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