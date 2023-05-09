У енергетиці Харкова застосують «зелені» технології

Для забезпечення енергетичної безпеки в місті Харкові планують впровадити іноваційні технології.
«Є нові рішення, «зелені» технології, які будуть застосовуватись у місті. Безперебійна робота енергосистеми є дуже важливою. Я сподіваюся, що спільно з американськими партнерами ми зможемо побудувати таку систему», - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від обстрілів. Мер зустрівся з представниками компанії «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичного сектору.
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