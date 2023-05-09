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09.05.2023  18:19   Рита Парфенова

У енергетиці Харкова застосують «зелені» технології

Для забезпечення енергетичної безпеки в місті Харкові планують впровадити іноваційні технології.


t.me/citykharkivua
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Про нові рішення в енергетиці міста на пресконференції розповів Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Є нові рішення, «зелені» технології, які будуть застосовуватись у місті. Безперебійна робота енергосистеми є дуже важливою. Я сподіваюся, що спільно з американськими партнерами ми зможемо побудувати таку систему», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від обстрілів. Мер зустрівся з представниками компанії «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичного сектору.


Источник:   ХМР
 Тэги:  енергопостачання, ігор терехов, харків
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