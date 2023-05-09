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09.05.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові планують збудувати підземну дорогу

Будівництво підземної дороги від вулиці Шевченка в бік вулиці Клочківської планується у місті Харкові в майбутньому, аби покращити транспортну інфраструктуру.

Харків дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Під час пресконференції про наміри будівництва дороги розповів Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, терміни реалізації проєкту поки що невідомі через його високу вартість.
 
«Це зовсім інший рівень розв'язок та транспортної іфраструктури. На сьогодні є ескізи, потім буде проєкт, конкретні розробки, залучатимемо кошти. Це дорогий проєкт, але він має бути реалізований у місті», - зазначив мер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать будівництво третьої лінії метро.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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