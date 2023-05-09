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09.05.2023  17:35   

Поділися своїми мріями: Ігор Терехов оголосив акцію для маленькіх харків'ян

Кожен школяр Харкова може написати мерові листа, яким він бачить рідне місто в майбутньому.

Плакат у метро Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі розповів про акцію до Дня захисту дітей.

Захід, який стартував, називаеться «Поділися своїми мріями». У рамках цієї акції школяри Харкова можуть написати меру листа про рідне місто та розповісти про бажання, повʼязані з ним.

«Своєю чергою я обіцяю відповісти без винятку кожному, хто відгукнеться», – запевнив Ігор Терехов.

Лист має бути написаний українською мовою. У тексті треба вказати коротку інформацію про вас: хто ви, з якої школи та в якому класі навчаєтеся.

Листи можна залишити у скриньці школи, в якій ви навчаєтеся, або надіслати на поштову адресу вашого навчального закладу до 25 травня.

Яй повідомив Ігор Терехов, найбільш зворушливі та теплі тексти він опублікє на своїх сторінках у соціальних мережах, щоб інші діти та дорослі теж могли надихатися вашими прагненнями та думками.

«А першого дня літа зустрінуся з авторами вже особисто, і  разом ми розділимо радість свята!», – пообіцяв голова міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, чи буде ще безкоштовним проїзд у громадському транспорті.

 

 


Тэги:  ігор терехов, харків
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