Поділися своїми мріями: Ігор Терехов оголосив акцію для маленькіх харків'ян

09.05.2023 17:35

Кожен школяр Харкова може написати мерові листа, яким він бачить рідне місто в майбутньому.

Захід, який стартував, називаеться «Поділися своїми мріями». У рамках цієї акції школяри Харкова можуть написати меру листа про рідне місто та розповісти про бажання, повʼязані з ним.



«Своєю чергою я обіцяю відповісти без винятку кожному, хто відгукнеться», – запевнив Ігор Терехов.



Лист має бути написаний українською мовою. У тексті треба вказати коротку інформацію про вас: хто ви, з якої школи та в якому класі навчаєтеся.

Листи можна залишити у скриньці школи, в якій ви навчаєтеся, або надіслати на поштову адресу вашого навчального закладу до 25 травня.

Яй повідомив Ігор Терехов, найбільш зворушливі та теплі тексти він опублікє на своїх сторінках у соціальних мережах, щоб інші діти та дорослі теж могли надихатися вашими прагненнями та думками.



«А першого дня літа зустрінуся з авторами вже особисто, і разом ми розділимо радість свята!», – пообіцяв голова міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, чи буде ще безкоштовним проїзд у громадському транспорті.