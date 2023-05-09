Поділися своїми мріями: Ігор Терехов оголосив акцію для маленькіх харків'ян

Кожен школяр Харкова може написати мерові листа, яким він бачить рідне місто в майбутньому.
Захід, який стартував, називаеться «Поділися своїми мріями». У рамках цієї акції школяри Харкова можуть написати меру листа про рідне місто та розповісти про бажання, повʼязані з ним.
«Своєю чергою я обіцяю відповісти без винятку кожному, хто відгукнеться», – запевнив Ігор Терехов.
Лист має бути написаний українською мовою. У тексті треба вказати коротку інформацію про вас: хто ви, з якої школи та в якому класі навчаєтеся.
Листи можна залишити у скриньці школи, в якій ви навчаєтеся, або надіслати на поштову адресу вашого навчального закладу до 25 травня.
Яй повідомив Ігор Терехов, найбільш зворушливі та теплі тексти він опублікє на своїх сторінках у соціальних мережах, щоб інші діти та дорослі теж могли надихатися вашими прагненнями та думками.
«А першого дня літа зустрінуся з авторами вже особисто, і разом ми розділимо радість свята!», – пообіцяв голова міста.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, чи буде ще безкоштовним проїзд у громадському транспорті.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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