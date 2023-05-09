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09.05.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

Рятувальники в Харківській області ліквідували пожежу, що виникла в результаті обстрілу

9 травня ворожа артилерія здійснила черговий обстріл села Петропавлівка Петропавлівської громади.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
 
О 14:50 на гасіння даної пожежі виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. 
 
На місці події працювали 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. О 16:05 рятувальники загасили вогонь. Постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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