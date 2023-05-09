09.05.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Рятувальники в Харківській області ліквідували пожежу, що виникла в результаті обстрілу

9 травня ворожа артилерія здійснила черговий обстріл села Петропавлівка Петропавлівської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

О 14:50 на гасіння даної пожежі виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м.

На місці події працювали 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. О 16:05 рятувальники загасили вогонь. Постраждалих немає.



