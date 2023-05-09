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09.05.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу Харківської області

За даними слідства, 8 травня близько 22:00 російські військові завдали масованого ракетного удару по об’єкту інфраструктури у Харківському районі.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше 5 ракет типу С-300 з території Бєлгородської області рф.   
 
Ще одна російська ракета влучила в районі смт Солоницівка Харківського району. Горіла лісова підстилка площею 300 кв. метрів, зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура.  
 
Також ракета пошкодила приватний житловий будинок у с. Цапівка Богодухівського району.  
 
За процесуального керівництва Харківської, Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що уздовж автомобільної дороги на Харківщині знайшли міни.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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