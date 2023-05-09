09.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу Харківської області
За даними слідства, 8 травня близько 22:00 російські військові завдали масованого ракетного удару по об’єкту інфраструктури у Харківському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше 5 ракет типу С-300 з території Бєлгородської області рф.
Ще одна російська ракета влучила в районі смт Солоницівка Харківського району. Горіла лісова підстилка площею 300 кв. метрів, зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура.
Також ракета пошкодила приватний житловий будинок у с. Цапівка Богодухівського району.
За процесуального керівництва Харківської, Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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