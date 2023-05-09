09.05.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли жінку, що лежала на підлозі будинку

8 травня, на мобільний телефон поліцейського офіцера Малинівської громади зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що вже добу не може зв'язатись зі своєю 89-річною сусідкою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Виїхавши за вказаною адресою, поліцейським через вікно вдалось побачити власницю будинку, яка лежала на підлозі й не могла говорити.

Важлива була кожна хвилина, тому поліцейський, відповідно до ст. 38 ЗУ "Про Національну поліцію", через вікно проник до житла та надав домедичну допомогу хворій.

Як пізніше з’ясувалось, у жінки стався інсульт. Швидка допомога доставила її до реанімаційного відділення Чугуївської ЦЛ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу Харківської області.



