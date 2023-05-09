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09.05.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли жінку, що лежала на підлозі будинку

8 травня, на мобільний телефон поліцейського офіцера Малинівської громади зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що вже добу не може зв'язатись зі своєю 89-річною сусідкою.

події Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Виїхавши за вказаною адресою, поліцейським через вікно вдалось побачити власницю будинку, яка лежала на підлозі й не могла говорити.
 
Важлива була кожна хвилина, тому поліцейський, відповідно до ст. 38 ЗУ "Про Національну поліцію", через вікно проник до житла та надав домедичну допомогу хворій. 
 
Як пізніше з’ясувалось, у жінки стався інсульт. Швидка допомога доставила її до реанімаційного відділення Чугуївської ЦЛ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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