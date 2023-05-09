09.05.2023 11:50 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини нагадали про небезпеку, що криється в лісі

Збирати ягоди та гриби на Харкоівщині поки ще небезпечна справа, про що варто знати також і дітям.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники прохають мешканців Харківщини звернути увагу на небезпеку та показати, де вона може ховатися дітям

Так, серед зеленого листя заховалася небезпечна протипіхотна фугасна міна. Її важко помітити та дуже легко травмуватись, якщо наступити на неї. Адже, вона спрацьовує миттєво. Ось чому гуляти у лісах та парках, збирати ягоди чи гриби — це не найкраща ідея під час війни.

Будьте обережні, бережіть себе та своїх рідних!



