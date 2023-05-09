09.05.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Харків'яни влаштували несанкціонований цвинтар домашніх тварин

У Харкові було виявлено чергове місце масового поховання тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

Повідомляється, що в зеленому сквері, розташованому між вулицями Танкопія, Харківських дивізій та Жасминовий бульвар у Слобідському районі міста Харкова, поряд з багатоповерховими будинками, місцеві жителі влаштували справжнісенький цвинтар домашніх тварин.

На місці незаконних захоронень вештають безпритульні собаки та дикі лисиці. Вони іноді виривають рештки з могил та розтягують по всьому скверу.

“Скоріш за все власники померлих тварин не розуміють, яку шкоду вони завдають природі через забруднення навколишнього середовища продуктами розпаду тіла тварин, небезпечними вірусами та бактеріями, від який могла померти тварина”, – зазначили у КП “Центр поводження з тваринами”.

На даний час харківське КП "Центр поводження з тваринами" за адресою пр.Гагаріна, 358 приймає померлих домашніх улюбленців на кремацію із подальшим захороненням праху в колумбарії для тварин.

Щоб здати рештки тварини потрібно зателефонувати: +38 050-786-79-55 або за безкоштовним номером 0-800-50-43-13.



