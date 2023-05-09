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09.05.2023  17:14   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: сапери ДСНС за добу знешкодили 125 ворожих мін та боєприпасів

ДСНС обстежує території у п'яти районах Харківської області.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Повідомляється, що 8 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 15 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 4300 кв.м. допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 19 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 125 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 36 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 181 сапера та 74 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2413,5 га території, 260,6 км автомобільних доріг, 1523,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 59 тис. 890 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, чому гуляти у лісах та парках, збирати ягоди чи гриби — це не найкраща ідея під час війни.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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