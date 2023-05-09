Розмінування Харківщини: сапери ДСНС за добу знешкодили 125 ворожих мін та боєприпасів

ДСНС обстежує території у п'яти районах Харківської області.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
Повідомляється, що 8 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 15 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 4300 кв.м. допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 19 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 125 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 36 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 181 сапера та 74 одиниць техніки.
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