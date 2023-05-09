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09.05.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, чи буде ще безкоштовним проїзд у громадському транспорті

Проїзд у громадському транспорті міста Харкова залишається безкоштовним завдяки дотаціям з бюджету міської територіальної громади.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомив сьогодні, 9 травня, під час пресконференції міський голова Ігор Терехов, Харків - єдине місто в Україні, де з початку повномасштабної війни ухвалили таке рішення.
 
За його словами, комунальні підприємства дотуються за кошти міста, і це дуже велике навантаження на бюджет, яке вимірюється сотнями мільйонів гривень.
 
«Поки що проїзд у транспорті безкоштовний. Коли зрозуміємо, що можливості вичерпані, то я відверто про це скажу. Зараз ми дотуємо всі види транспорту: метро, тролейбуси, трамваї та автобуси. Є витрати на електропостачання, заробітну плату, техогляди, ремонт, диспетчеризацію тощо. Це дуже великі кошти», - зазначив міський голова.
 
Також Ігор Терехов підкреслив, що в будь-якому випадку в Харкові збережуть усі пільги, якими люди користувалися до війни.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать будівництво третьої лінії метро.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, транспорт
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