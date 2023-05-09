У Харкові продовжать будівництво третьої лінії метро

Будівництво третьої лінії Харківського метрополітену продовжуватиметься. Фінансові установи повністю підтримують цей проєкт.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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