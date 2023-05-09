09.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжать будівництво третьої лінії метро

Будівництво третьої лінії Харківського метрополітену продовжуватиметься. Фінансові установи повністю підтримують цей проєкт.



Харківська міська рада

Про це сьогодні, 9 травня, під час пресконференції повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Кредит є - метро побудуємо, а щодо закупівлі рухомого складу - теж ідемо за планом», - зазначив мер.

Ігор Терехов підкреслив, що єдина зміна, яку внесли до проєкту, - це будівництво електродепо «Олексіївське» безпосередньо під землею. За його словами, таке рішення підтримують і партнери - Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, що проєкт розвитку Харківського метрополітену передбачає будівництво електродепо, двох станцій метро в бік аеропорту та придбання 85 одиниць рухомого складу. На його реалізацію залучені кредитні кошти у сумі 320 млн євро.



