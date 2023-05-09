Зелені зони Харкова: Ігор Терехов закликає не зменшувати їх кількість

Місто Харків після відновлення має одночасно бути і індустріальним, і зеленим.
За його словами, Вашингтон - столиця США - справив на нього враження дуже зеленого міста. Тому мер звернувся до розробників Генерального плану з проханням максимально зберегти зелені зони міста Харкова і за можливості розширити їх.
«Я вже дав таке завдання нашим архітекторам. Харків має бути і індустріальним, і зеленим водночас. Я хочу, щоб у місті було більше зелених зон, газонів. Я надихнувся Вашингтоном, бо побачив, як протягом короткого часу місто стало набагато свіжішим», - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від обстрілів. Мер зустрівся з представниками компанії «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичного сектору.
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