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09.05.2023  19:54   Рита Парфенова

Зелені зони Харкова: Ігор Терехов закликає не зменшувати їх кількість

Місто Харків після відновлення має одночасно бути і індустріальним, і зеленим.


t.me/citykharkivua
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, про це на пресконференції розповів Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, Вашингтон - столиця США - справив на нього враження дуже зеленого міста. Тому мер звернувся до розробників Генерального плану з проханням максимально зберегти зелені зони міста Харкова і за можливості розширити їх.

«Я вже дав таке завдання нашим архітекторам. Харків має бути і індустріальним, і зеленим водночас. Я хочу, щоб у місті було більше зелених зон, газонів. Я надихнувся Вашингтоном, бо побачив, як протягом короткого часу місто стало набагато свіжішим», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від обстрілів. Мер зустрівся з представниками компанії «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичного сектору.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  генплан, ігор терехов, харків
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