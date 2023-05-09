У які населені пункти Харківщини повернуть світло у травні, розповіли в обленерго

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у 23 населених пунктах, які планується заживити у травні.
Про це під час прес-конференції в "Накипіло" повідомив заступник технічного директора АТ "Харківобленерго" Олександр Кишинський, передає РЕДПОСТ.
Кишинський зазначив, що всього з початку бойових дій було знеструмлено 450 міст, селищ та сіл Харківської області. Наразі залишаються знеструмленими 99 населених пунктів Харківської області, в яких проживають близько 26 тисяч споживачів.
У травні енергетики планують заживити 23 населених пункти, у тому числі Велику Комишуваху та Студенок в Ізюмському районі, село Мосьпанове у Чугуївському районі, деякі населені пункти в Золочівській громаді.
Окрім величезних масштабів пошкоджень більш швидкому відновленню заважає мінна небезпека: сапери ще мають обстежити 7000 км ліній електропередачі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що для забезпечення енергетичної безпеки в місті Харкові планують впровадити іноваційні технології.
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