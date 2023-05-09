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09.05.2023  20:28   Рита Парфенова

У які населені пункти Харківщини повернуть світло у травні, розповіли в обленерго

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у 23 населених пунктах, які планується заживити у травні.

енергетик

Про це під час прес-конференції в "Накипіло" повідомив заступник технічного директора АТ "Харківобленерго" Олександр Кишинський, передає РЕДПОСТ.

Кишинський зазначив, що всього з початку бойових дій було знеструмлено 450 міст, селищ та сіл Харківської області. Наразі залишаються знеструмленими 99 населених пунктів Харківської області, в яких проживають близько 26 тисяч споживачів.

У травні енергетики планують заживити 23 населених пункти, у тому числі Велику Комишуваху та Студенок в Ізюмському районі, село Мосьпанове у Чугуївському районі, деякі населені пункти в Золочівській громаді.

Окрім величезних масштабів пошкоджень більш швидкому відновленню заважає мінна небезпека: сапери ще мають обстежити 7000 км ліній електропередачі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що для забезпечення енергетичної безпеки в місті Харкові планують впровадити іноваційні технології.

 


Тэги:  світло, харків
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