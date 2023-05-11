11.05.2023 11:38 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 10 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 80 вибухових предметів

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

10 травня, спеціалісти піротехнічних розрахунків ДСНС провели обстеження території площею 16 гектарів у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. З них, 6400 квадратних метрів було проскановано за допомогою машин механізованого розмінування. Також, перевірено приблизно 12,8 кілометрів ліній електропередач та 7 кілометрів автодоріг.

Під час робіт саперами було виявлено та безпечно знешкоджено 80 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для цих цілей були задіяні 34 піротехнічних розрахунки ДСНС, включаючи 171 сапера та 70 одиниць техніки.

Загалом, з 8 вересня 2022 року піротехніки обстежили близько 2441,6 гектарів території, 267,6 кілометрів автомобільних доріг, 1554,2 кілометрів ліній електропередач, 159 кілометрів залізничних колій та 189 кілометрів газопроводів. Протягом цього періоду було виявлено та безпечно знешкоджено 60 271 вибухонебезпечний предмет.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 травня у Харківській області чоловік підірвався на міні-пелюстці.



