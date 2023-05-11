Чоловік постраждав у результаті вибуху на міні-пелюстці у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ, очільник ХОВА Олег Синєгубов на своєму Телеграм-каналі оголосив, що у Харківській області сталася подія, внаслідок якої чоловік постраждав в результаті вибуху на міні-пелюстці.

За його словами, це сталося вранці 11 травня в місті Ізюм. Цивільний чоловік 44 років постраждав в результаті вибуху на протипіхотній міні "Пелюстка".

В даний час медичний персонал надає йому необхідну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ведення бойових дій біля Харкова значні території міста є небезпечними з точки зору наявності вибухонебезпечних предметів.