Чоловік постраждав у результаті вибуху на міні-пелюстці у Харківській області

Наразі постраждалому надають медичну допомогу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, очільник ХОВА Олег Синєгубов на своєму Телеграм-каналі оголосив, що у Харківській області сталася подія, внаслідок якої чоловік постраждав в результаті вибуху на міні-пелюстці.
За його словами, це сталося вранці 11 травня в місті Ізюм. Цивільний чоловік 44 років постраждав в результаті вибуху на протипіхотній міні "Пелюстка".
В даний час медичний персонал надає йому необхідну допомогу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ведення бойових дій біля Харкова значні території міста є небезпечними з точки зору наявності вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
Цього дня в світі відзначаються неформальні святна шлунка та блаженного байдикування.
влажность:
давление:
ветер: