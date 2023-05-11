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11.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Людину, яка перебувала в розшуку, виявили в метро Харкова

Затримано мешканця України, якого розшукували за крадіжку.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Повідомляється, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені  виявили 59-річного мешканця міста Тернопіль, який розшукується за вчинення крадіжки співробітниками ГУНП в Тернопільській області.

Про затримання розшукованої  особи повідомили столичних правоохоронців.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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