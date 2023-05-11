Людину, яка перебувала в розшуку, виявили в метро Харкова

Затримано мешканця України, якого розшукували за крадіжку.
Повідомляється, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 59-річного мешканця міста Тернопіль, який розшукується за вчинення крадіжки співробітниками ГУНП в Тернопільській області.
Про затримання розшукованої особи повідомили столичних правоохоронців.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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