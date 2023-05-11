11.05.2023 09:18 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 11 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 10 по 11 травня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 травня.

10 травня о 13:20 рятувальники з м. Вовчанська разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на обстеження території міста Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження 5-ти приватних домогосподарств, 1 людина загинула, 1 постраждала.



Протягом доби з 10 по 11 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 травня у Харківській області чоловік підірвався на міні-пелюстці.



