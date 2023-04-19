19.04.2023 14:19 Рита Парфенова

Визначені вибухонебезпечні райони Харкова: де варто бути обережними

Внаслідок ведення бойових дій біля Харкова значні території міста є небезпечними з точки зору наявності вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, найбільш небезпечними зонами у Харкові й досі являються Північна Салтівка, Роганський житловий масив, а також селища Мала Данилівка, П’ятихатки, Жуковського. Також треба відзначити деякі місця поховання людей (цвинтарі) та зелені зони, які знаходяться поблизу Окружної дороги та в місцях, де раніше велись активні бойові дії.

З початку 2023 року року було зареєстровано 120 заявок на розмінування. При реагуванні на них було виявлено 37 вибухонебезпечних предметів.



«Ми маємо значну площу територій, які потребують планового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Проте, у зв’язку з тим, що пріоритетними у розмінуванні є деокуповані райони області, залишається проблемним обстеження територій міста», - повідомили у Департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

Загалом з початку війни у Харкові зареєстровано близько 4,4 тис. заявок на розмінування та виявлено понад 2,4 тис. вибухонебезпечних предметів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі міста Балаклія Ізюмського району жінка віком 60 років наступила на протипіхотну міну "Пелюстка".



