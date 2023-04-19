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19.04.2023  14:36   Дмитро Колонєй

Судимий за вбивство чоловік став крадієм та знову потрапив за грати у Харкові

У Харкові позбавили волі злодюгу.

Став крадієм та знову потрапив за грати чоловік, раніше судимий за вбивство. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку серпня 2022 року, раніще судимий за вбивство 37-річний чоловік, на вулицї Плехановській у Харкові побачив біля входу в аптеку велосипед. На його кермі висіла сумка з речами потерпілої. Зловмисник вкрав речі - сів на велосипед та поїхав.
 
Вироком Червонозаводського районного суду Харкова його було засуджено на 5 років позбавлення волі та на підставі ст. ст. 75, 76 звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.
 
З цим вирок не погодилася прокуратура. Вирок було оскаржено в апеляційному порядку у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання за ступенем тяжкості злочину та особою обвинуваченого. Колегія суддів Харківського апеляційного суду ухвалила новий вирок, яким зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області правоохоронці затримали одну особу та викрили дві злочинні справи.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  крадіжка, рецидивість, харків, вбивство
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