Судимий за вбивство чоловік став крадієм та знову потрапив за грати у Харкові

19.04.2023 14:36 Дмитро Колонєй

У Харкові позбавили волі злодюгу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку серпня 2022 року, раніще судимий за вбивство 37-річний чоловік, на вулицї Плехановській у Харкові побачив біля входу в аптеку велосипед. На його кермі висіла сумка з речами потерпілої. Зловмисник вкрав речі - сів на велосипед та поїхав.

Вироком Червонозаводського районного суду Харкова його було засуджено на 5 років позбавлення волі та на підставі ст. ст. 75, 76 звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.

З цим вирок не погодилася прокуратура. Вирок було оскаржено в апеляційному порядку у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання за ступенем тяжкості злочину та особою обвинуваченого. Колегія суддів Харківського апеляційного суду ухвалила новий вирок, яким зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.