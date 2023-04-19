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19.04.2023  11:16   Рита Парфенова

У Харківській області правоохоронці затримали одну особу та викрили дві злочинні справи

На Харківщині у авто виявили нетверезого водія та пасажира - можливого крадія.

правоохоронці затримали одного порушника та розкрили два злочини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
На початку минулої неділі, до поліції звернувся громадянин, який повідомив про втрату своєї банківської картки та зняття з неї грошей невідомими особами.
 
Того ж дня, поліцейські офіцери громади Безлюдівської ОТГ помітили порушення правил дорожнього руху водієм, який виявився у стані алкогольного сп'яніння та мав тимчасове обмеження у праві керувати транспортними засобами.
 
Під час перевірки пасажирів в цьому автомобілі, було виявлено можливого причетного до крадіжки грошей з банківської картки.
 
правоохоронці затримали одного порушника та розкрили два злочини правоохоронці затримали одного порушника та розкрили два злочини
 
За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України про крадіжку. Водій був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення дорожнього руху та виявлені обмеження в праві керувати транспортними засобами.

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  крадіжка, харків
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