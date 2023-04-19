19.04.2023 11:16 Рита Парфенова

У Харківській області правоохоронці затримали одну особу та викрили дві злочинні справи

На Харківщині у авто виявили нетверезого водія та пасажира - можливого крадія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

На початку минулої неділі, до поліції звернувся громадянин, який повідомив про втрату своєї банківської картки та зняття з неї грошей невідомими особами.

Того ж дня, поліцейські офіцери громади Безлюдівської ОТГ помітили порушення правил дорожнього руху водієм, який виявився у стані алкогольного сп'яніння та мав тимчасове обмеження у праві керувати транспортними засобами.

Під час перевірки пасажирів в цьому автомобілі, було виявлено можливого причетного до крадіжки грошей з банківської картки.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України про крадіжку. Водій був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення дорожнього руху та виявлені обмеження в праві керувати транспортними засобами.



