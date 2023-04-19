19.04.2023 11:32 Рита Парфенова

Колаборантку, яка працювала на окупаційну владу на Харківщині, засуджено до 9 років ув'язнення

Провина ще однієї поплічниці ворога, яка добровільно співпрацювала з російськими окупантами, доказана за матеріалами, зібранніми СБУ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, 49-річна жінка з міста Шевченкове виявилась злочинцем, яка прийняла пропозицію окупантів та добровільно зайняла посаду «помічника начальника управління Шевченківського територіального управління» у так званій "Тимчасовій цивільній адміністрації" Куп'янського району Харківської області.

На цій посаді жінка працювала з червня 2022 року та виконувала організаційно-розпорядчі функції:

координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації;

обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру;

узгоджувала з представниками зс рф пересування громадян окупованими територіями Куп’янського району Харківської області.

Після звільнення селища у вересні 2022 року вона була затримана співробітниками СБУ.



Наразі вироком суду зловмисницю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна на користь держави.



Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ворожого поплічника, який займався бюджетними питаннями.



