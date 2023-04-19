Колаборантку, яка працювала на окупаційну владу на Харківщині, засуджено до 9 років ув'язнення

Провина ще однієї поплічниці ворога, яка добровільно співпрацювала з російськими окупантами, доказана за матеріалами, зібранніми СБУ.
За його словами, 49-річна жінка з міста Шевченкове виявилась злочинцем, яка прийняла пропозицію окупантів та добровільно зайняла посаду «помічника начальника управління Шевченківського територіального управління» у так званій "Тимчасовій цивільній адміністрації" Куп'янського району Харківської області.
На цій посаді жінка працювала з червня 2022 року та виконувала організаційно-розпорядчі функції:
Після звільнення селища у вересні 2022 року вона була затримана співробітниками СБУ.
Наразі вироком суду зловмисницю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна на користь держави.
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ворожого поплічника, який займався бюджетними питаннями.
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