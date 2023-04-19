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19.04.2023  14:52   Рита Парфенова

Бійці ДСНС розповіли подробиці аварійно-рятувальних робіт на місті авіаудару по Вовчанську

Тіла двох загиблих осіб знайдено під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару по місту Вовчанську.

У місті Вовчанську Харківської області під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару знайдено тіла 2-х загиблих осіб

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, після ліквідації пожеж, що виникли внаслідок авіабомбового удару окупантів, рятувальники з міста Вовчанська продовжили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих вибухом приватних будівель та споруд. Пошукові роботи почалися після шостої години ранку 19 квітня.

Загиблих від авіаудару по Вовчанську знайшли під завалами на місці літньої кухні. Внаслідок авіуадару загинули 50-річний чоловік та 44-річна жінку.

У місті Вовчанську Харківської області під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару знайдено тіла 2-х загиблих осіб

До проведення пошукових робіт залучались 15 осіб особового складу ДСНС і 15 працівників комунальних служб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що  в результаті удару по Вовчанську після десятої години вечора 18 квітня спалахнули дві пожежі - на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Осередки пожеж рятівники гасили шість годин.

У місті Вовчанську Харківської області під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару знайдено тіла 2-х загиблих осіб

У місті Вовчанську Харківської області під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару знайдено тіла 2-х загиблих осіб


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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