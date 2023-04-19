Бійці ДСНС розповіли подробиці аварійно-рятувальних робіт на місті авіаудару по Вовчанську

Тіла двох загиблих осіб знайдено під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару по місту Вовчанську.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, після ліквідації пожеж, що виникли внаслідок авіабомбового удару окупантів, рятувальники з міста Вовчанська продовжили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих вибухом приватних будівель та споруд. Пошукові роботи почалися після шостої години ранку 19 квітня.
Загиблих від авіаудару по Вовчанську знайшли під завалами на місці літньої кухні. Внаслідок авіуадару загинули 50-річний чоловік та 44-річна жінку.
До проведення пошукових робіт залучались 15 осіб особового складу ДСНС і 15 працівників комунальних служб.
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